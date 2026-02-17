Leidos chute après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de l'entreprise de défense Leidos

LDOS.N ont baissé de 4,7% à environ 168 dollars dans les premiers échanges ** La société annonce un chiffre d'affaires de 4,21 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 4,31 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** La baisse des revenus est due à la fermeture du gouvernement américain pendant six semaines au cours du quatrième trimestre de l'exercice 25

** Prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 entre 12,05 et 12,45 dollars, dont le point médian est inférieur de 4 cents aux estimations de 12,29 dollars ** En tenant compte des mouvements de la séance, LDOS est en baisse d'environ 6,9 % depuis le début de l'année