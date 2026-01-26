 Aller au contenu principal
Leidos acquiert ENTRUST pour 2,4 milliards de dollars afin d'améliorer ses services d'ingénierie des services publics
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué de presse, ainsi que des informations générales)

Leidos Holdings LDOS.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société de conception d'énergie ENTRUST Solutions Group à la société de capital-investissement Kohlberg pour environ 2,4 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre ses offres d'ingénierie pour les clients des services publics.

L'expansion agressive du réseau, liée à l'électrification et à la demande des centres de données, a soutenu la croissance de Leidos, qui fournit des services d'ingénierie aux services publics commerciaux, en mettant l'accent sur la transmission et la distribution.

L'entreprise, basée en Virginie, a également bénéficié de l'augmentation des investissements visant à renforcer et à moderniser les infrastructures de réseau vieillissantes afin de les protéger contre les phénomènes météorologiques extrêmes.

Cette opération permet à Leidos de doubler la taille de son activité d'ingénierie des infrastructures énergétiques, d'une valeur de 600 millions de dollars, et d'élargir sa clientèle aux services publics de gaz.

Leidos s'attend à ce que l'acquisition contribue immédiatement à la croissance de son chiffre d'affaires et à sa marge bénéficiaire ajustée, tout en augmentant le bénéfice ajusté par action de la société en 2027.

"Les capacités d'ingénierie et la clientèle d'ENTRUST complètent parfaitement les nôtres", a déclaré Tom Bell, président-directeur général de Leidos.

Ensemble, les deux sociétés compteront plus de 5 500 professionnels travaillant sur le marché de l'énergie, a déclaré Adam Biggam, directeur général d'ENTRUST.

L'opération, que Leidos financera en combinant de nouvelles dettes, des liquidités et des billets de trésorerie, devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Citi est le conseiller financier de Leidos pour cette opération, tandis que Davis Polk & Wardwell LLP en est le conseiller juridique.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LEIDOS HOLDG
191,100 USD NYSE -1,21%
