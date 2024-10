Legrand : une amende de 43 millions d'euros émise par l'Autorité de la Concurrence

(AOF) - Legrand annonce avoir pris connaissance de la décision exécutoire de l’Autorité de la Concurrence condamnant Legrand au paiement d’une amende de 43 millions d’euros au titre de l’application de prix dérogés sur le marché français entre 2012 et 2015. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment " réfute catégoriquement le grief retenu à son encontre et se réserve le droit de faire appel de cette décision", précise un communiqué.

