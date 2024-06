Legrand se renforce dans le domaine des datacenters

(AOF) - Legrand a annoncé de deux nouvelles acquisitions dans les datacenters, un segment en plein développement qui représentait 15% du chiffre d’affaires du groupe en 2023. Davenham est un spécialiste irlandais de systèmes de distribution de puissance basse tension (protection, coupure, mesure et distribution d’énergie) pour tous types de datacenters et notamment hyperscale. Son offre intègre également différents services de mise en route et d'après-vente des produits.

Basé à Dublin, Davenham emploie 350 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de près de 120 millions d'euros réalisé principalement en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis.

VASS est le leader australien des busbars, principalement à destination des datacenters. Basé à Ingleburn, Sydney, VASS emploie près de 40 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de moins de 10 millions d'euros réalisé principalement en Australie et en Asie-Pacifique.

Commentant ces opérations, Benoît Coquart, directeur général de Legrand, a déclaré : " Avec désormais 10 acquisitions réalisées sur ce vertical depuis 5 ans, Legrand confirme sa stratégie d'accélération de croissance dans un domaine où le groupe est un acteur incontournable et parfaitement positionné ".

Ces deux opérations s'ajoutent aux trois autres annoncées depuis le début de l'année (MSS, Enovation et Netrack). Ensemble, elles représentent un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'euros.

