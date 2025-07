Legrand : s'envole de plus de 7%, nouveau record vers 120,3E information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Legrand s'envole de plus de 7% pour établir un nouveau record vers 120,3E.

Le titre ouvre un 'gap' d'évasion' au-delà de 113,2E et pulvérise une résistance oblique long terme située vers 115E : à 126E, Legrand aura grimpé de plus de 50% depuis le plancher des 84,5E du 7 avril.





Valeurs associées LEGRAND 119,9000 EUR Euronext Paris +7,49%