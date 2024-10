Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand : risque de triple-top sous 106,5/106,6E ? information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Legrand subit un 3ème échec sous 106,5/106,6E (après les 26 septembre et 17 octobre), ce qui active un risque de triple-top... et même un quadruple si l'on tient compte du 'pic' à 104,5E du 3 janvier 2022.

A une plus large échelle, Legrand pourrait également dessiner l'ébauche d'un grand 'M' baissier historique.

A court terme, pas de risque, le retournement à la baisse moyen terme ne se dessinera pas avant la cassure des 94E (10% de marge)... mais à court terme, de premières alertes sont à surveiller 101,3 puis surtout 96,66E, le plancher du 6 septembre.





Valeurs associées LEGRAND 104,35 EUR Euronext Paris -1,37%