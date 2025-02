Legrand : ricoche sous 112E (le 20/02), -3% vers 107E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Schneider, Legrand ricoche sous 112E (le 20/02), et cède ce lundi de -3% vers 107E.

Microsoft annule des projets de data-centers, Trump annule des projets de champs d'éoliennes offshore... ce sont autant d'infrastructures électriques qui ne verront pas le jour.

Legrand pourrait maintenant aller chercher un soutien vers 103E (ex-zénith du 23 janvier) puis 99,6E (comblement du 'gap' du 12 février).





