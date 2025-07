Legrand: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:20









(Zonebourse.com) - En marge de la présentation de ses semestriels, Legrand fait part d'objectifs 2025 rehaussés, tablant sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5 à 21% des ventes et une croissance du chiffre d'affaires (hors change) entre +10 et +12%.



Le fournisseurs d'infrastructures électriques pour le bâtiment a vu son résultat net part du groupe croitre de 8,7% à 628,1 millions d'euros pour le premier semestre 2025, avec une marge opérationnelle ajustée (avant acquisitions) améliorée de 0,2 point à 20,9%.



A 4,77 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 13,4%, dont une hausse organique de 9% (avec +10,7% dans les pays matures et +3,4% dans les nouvelles économies), un effet périmètre de +5,5% et un effet de change de -1,4%.



Son DG Benoît Coquart met en avant 'les tendances de marché observées depuis 12 mois, au premier rang desquelles les centres de données (datacenters), qui représentent 24% du chiffre d'affaires total du groupe sur le premier semestre 2025'.





