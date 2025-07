Legrand: relèvement d'objectifs de croissance annuels information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Legrand affiche un chiffre d'affaires en hausse de 13,4% (+15% hors effets de change) à 4,77 milliards d'euros au titre du premier semestre 2025, dont une hausse organique de 9% des ventes, tirée par l'Amérique du Nord et centrale (+20,5%).



Sur le seul deuxième trimestre, le groupe d'infrastructures électriques et numériques pour le bâtiment revendique +10,1% de croissance organique, portée notamment par la poursuite d'une forte croissance dans le domaine des centres de données.



Legrand vise désormais pour l'année 2025 une croissance de ses ventes comprise entre +10% et +12% (contre +6% et +10% précédemment) dont une croissance organique entre +5% et +7% et une croissance par acquisition d'environ +5%.





Valeurs associées LEGRAND 120,0000 EUR Euronext Paris +7,58%