Legrand : refranchit les 100E, peut viser 107,3E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - Legrand refranchit les 100E et au-delà des 103E (résistance du 23 janvier), le titre pourrait fuser à la hausse jusque vers 107,3E, ex-résistance du 19 mars





Valeurs associées LEGRAND 101,400 EUR Euronext Paris +3,32%