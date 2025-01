Legrand: refranchit en force les 100E information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - Legrand refranchit en force les 100E (ex-plancher du 3 octobre) et s'élance en direction du 'gap' des 104,35E du 6 novembre dernier.

Legrand pourrait retracer dans la foulée l'ex quadruple-top du 26 septembre au 6 novembre 2024.





Valeurs associées LEGRAND 102,80 EUR Euronext Paris +3,09%