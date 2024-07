Legrand : recul des ventes et des bénéfices au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires de Legrand est en baisse de 2% par rapport à la même période de 2023 pour atteindre 4,21 milliards d'euros. Sur cette période, le résultat opérationnel ajusté est de 873,1 millions d'euros, en baisse de 8,5% par rapport au premier semestre 2023. La marge opérationnelle ajustée s’établit ainsi à 20,7% des ventes de la période. Le résultat net part du groupe est en baisse de 11,3% par rapport au premier semestre 2023, à 577,6 millions d'euros et s’établit à 13,7% du chiffre d’affaires.

Cette tendance tient essentiellement à la baisse du résultat opérationnel, l'évolution défavorable du résultat financier et de change, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 27% au premier semestre 2024.

Le cash flow libre représente 11,1% du chiffre d'affaires de la période, soit 468,1 millions d'euros. Il a reculé de 42,5% sur ce premier semestre.

Suite à la réalisation d'une émission obligataire de 600 millions d'euros en juin 2024, le groupe dispose au 30 juin 2024 de 2,1 milliards d'euros de disponibilités de trésorerie avec une maturité de sa dette brute, à près de 90% à taux fixe, de 4,8 années.

Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, Legrand maintient ses objectifs pour l'année 2024 : un chiffre d'affaires organique et par acquisitions en légère croissance "Low Single Digit".

Il vise aussi une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions comprise entre 20% et 20,8% ainsi qu'un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la troisième et dernière année de sa feuille de route 2022-2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.