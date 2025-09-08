 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 726,50
+0,60%
Legrand : record des 133,5E effacé, se hisse vers 134,5E
08/09/2025

(Zonebourse.com) - Le risque de double-top encore présent vendredi semble écarté : Legrand efface le record des 133,5E du 19 août est effacé, le titre se hisse vers 134,5E.
Après un pullback vers 127,4E le 2 septembre, Legrand devrait progresser en direction des 139,5E, et probablement 140E.
L'objectif suivant serait 166E, soit un doublement par rapport au plancher du 7 avril dernier.

LEGRAND
134,2500 EUR Euronext Paris +2,44%
