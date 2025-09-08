Legrand : record des 133,5E effacé, se hisse vers 134,5E
08/09/2025
Après un pullback vers 127,4E le 2 septembre, Legrand devrait progresser en direction des 139,5E, et probablement 140E.
L'objectif suivant serait 166E, soit un doublement par rapport au plancher du 7 avril dernier.
Valeurs associées
|134,2500 EUR
|Euronext Paris
|+2,44%
