Legrand : rechute jusque sur 94E, support des 92,5E proche information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Legrand rechute jusque sur 94E, effaçant tous ses gains depuis le 6 janvier (à l'ouverture): le titre tutoie en fait le plancher de fin 2024 des 93,26E (du 30 décembre dernier) et se rapproche du plancher des 92,5E testé le 3 janvier puis 9 et 25 juillet 2024.







Valeurs associées LEGRAND 95,48 EUR Euronext Paris -7,03%