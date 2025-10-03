Legrand rachète l'américain Avtron Power Solutions, valorisé un milliard de dollars

( AFP / MICHEL GANGNE )

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques français Legrand a annoncé jeudi l'acquisition de l'entreprise américaine Avtron Power Solutions, spécialisée dans les équipements électriques destinés notamment aux centres de données et valorisée 1,125 milliard de dollars.

"Cette opération marque notre renforcement stratégique dans le domaine de la transition énergétique, en particulier dans le domaine des datacenters qui représentaient déjà 24% du chiffre d'affaires au premier semestre 2025", a déclaré Benoît Coquart, directeur général de Legrand, cité dans un communiqué.

Ce sont les centres de données qui ont porté la croissance de Legrand au premier semestre, lors duquel le groupe français a réalisé un bénéfice net en hausse de 8,7%, à 628 millions d'euros, relevant son objectif de rentabilité opérationnelle pour l'année.

Avtron Power Solutions, basé à Cleveland (Ohio), "propose des solutions fiables destinées aux datacenters, établissements de santé, systèmes d'énergies renouvelables ainsi que dans l'industrie", détaille Legrand.

L'entreprise fournit ainsi des bancs de charge (équipements simulant une charge électrique afin de tester la fiabilité des systèmes dT’alimentation) et "solutions de qualité de l'énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters (centres de données), où la fiabilité de l'alimentation électrique est essentielle", est-il précisé.

Avtron Power Solutions devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 350 millions de dollars sur l'année 2025, dont près de la moitié dans les centres de données.

L'entreprise emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels répartis entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

"Réalisant plus de 70% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, cette acquisition permet à Legrand de s'y développer significativement dans les solutions liées à la transition énergétique", détaille le groupe français.