Legrand : pullback sous le nouveau zénith des 147,5E
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 17:12

Legrand amorce un pullback sous le nouveau zénith des 147,5E et retombe vers 144,7E : la tendance haussière n'est pas menacée et le titre reste bien ancré dans son canal haussier... mais l'intérêt spéculatif retombe un peu après la confirmation que le géant ABB ne pourra s'en emparer.

Pas de risque de cycle de consolidation avant une éventuelle cassure du support du 17/09 à 137,5E (après plus de 50% de hausse annuelle), l'objectif suivant étant 127,4E, support testé le 2 septembre.

Valeurs associées

LEGRAND
145,2500 EUR Euronext Paris -1,16%
