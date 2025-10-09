Legrand : pullback sous le nouveau zénith des 147,5E
Pas de risque de cycle de consolidation avant une éventuelle cassure du support du 17/09 à 137,5E (après plus de 50% de hausse annuelle), l'objectif suivant étant 127,4E, support testé le 2 septembre.
Valeurs associées
|145,2500 EUR
|Euronext Paris
|-1,16%
