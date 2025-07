Legrand, Publicis, Virbac...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques livrera ses résultats du premier semestre.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo diffusera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Cogelec

Cogelec a fait état de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025, ressortant à 42,6 millions d'euros, en croissance de 16,1% par rapport à la même période l'an passé. En France, le volume d'activité s'établit à 36,7 millions (+ 16,8 %). Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif a confirmé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires et du ratio d'Ebitda supérieur à ceux de 2024. Ce point d'activité intervient quelques jours à peine après la conclusion d'un accord en vue de la prise de contrôle de Cogelec par Legrand pour environ 254 millions d'euros.

Delfingen

Delfingen a annoncé des fuites de données à la suite d'une intrusion dans son système d'information. Les activités du groupe n'ont pas été perturbées, car le périmètre identifié ne concernait que quelques applications qui étaient en cours de désinstallation. La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant pour différents types d'industries a mobilisé ses experts qui ont pris les mesures nécessaires afin de renforcer la protection déjà existante.

Exosens

Exosens a finalisé l'acquisition de la société espagnole NVLS, spécialiste des équipements de vision nocturne, élargissant ainsi son savoir-faire en matière d'optique et de mécanique. " Cette acquisition stratégique permettra au groupe d'élargir son marché adressable total et de fournir des lunettes de vision nocturne haut de gamme aux utilisateurs finaux ", indique le fabricant de capteurs de haute technologie pour la défense et le nucléaire. Elle lui permettra également d'accélérer le développement de modules de vision nocturne avancés.

Groupe ADP

Au mois de juin, le trafic passagers sur les plateformes aéroportuaires gérées par le Groupe ADP a progressé de 1,7 %, à 33,9 millions de personnes. Certains aéroports, notamment celui d'Amman en Jordanie, ont été affectés par l'escalade de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les restrictions temporaires de vol ou de survol associées. Sur l'ensemble du premier semestre, le trafic a augmenté de 5,1 %, à 179,1 millions de passagers.

i2S

La société spécialisée dans les solutions d'imagerie communiquera

son chiffre d'affaires du premier semestre.

Legrand

Legrand vise désormais pour l'année 2025 une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) comprise entre 10% et 12% contre de 6% à 10% précédemment, dont une croissance organique comprise entre 5% et 7% et une croissance par acquisition d'environ 5%. Cette nouvelle prévision du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment tient compte des ventes des six premiers mois de l'année et considère les perspectives macroéconomiques mondiales actuelles ainsi qu'une normalisation progressive des politiques douanières.

Maurel et Prom

Maurel & Prom a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 30% à 289 millions de dollars. La production totale du groupe en part M&P s'est élevée à 37 637 barils équivalent-pétrole par jour, en augmentation de 6%. Le prix de vente moyen de l'huile a chuté de 16% à 74,9 dollars par baril et celui du gaz augmenté de 3% à 4,02 dollars par Mbtu. Le groupe pétrolier affiche une position de trésorerie nette positive de 91 millions de dollars à fin juin contre 34 millions de dollars, fin décembre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Publicis

A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, Publicis a rehaussé son objectif 2025 de croissance grâce à des gains records de budgets. Le groupe de communication anticipe désormais une croissance organique de près de 5% contre une fourchette précédente de 4 à 5 %. Il a réitéré par ailleurs son objectif 2025 de taux de marge opérationnelle, qui devrait enregistrer une légère amélioration par rapport à son niveau de 18 % en 2024, le plus élevé du secteur.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainement a dégagé un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2025 en hausse de 132%, à 79,3 millions d'euros. "C'est une performance nettement supérieure au précédent record qui avait été établi pendant la période d'activité exceptionnelle du confinement", s'est félicité Geoffroy Sardin, directeur général du spécialiste de l'entertainment et de la pop culture. Le groupe a, par la même occasion, annoncé la confirmation de ses objectifs financiers.

Sidetrade

Sidetrade a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 18%, à 29,3 millions d'euros. Il a affiché une hausse de 19% à taux de change constant, portée par une croissance de 25%, à 25,4 millions d'euros, de ses revenus d'abonnements SaaS. À périmètre comparable (hors contribution de SHS Viveon), la croissance s'est établie à 12% à taux de change constants. Sur les 6 premiers mois de 2025, Sidetrade a enregistré 5,88 millions d'euros de prises de commandes en valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV), en retrait de 21%.

SMAIO

SMAIO a publié un chiffre d'affaires en forte croissance de 126 %, à 5 millions d'euros, au premier semestre 2025. Le spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe a même précisé que les ventes des six premiers mois de cette année étaient supérieures à celles de l'année précédente. Cette belle dynamique est due à l'activité aux États-Unis qui a flambé de 360 %, alors qu'elle a reculé de 12 % en France et de 7 % dans le reste du monde (hors France). Pour les prochains semestres, SMAIO compte intensifier ses initiatives aux États-Unis et y poursuivre son déploiement commercial.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée rendra compte son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Virbac

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Virbac a progressé de 1,7 %, à 363,1 millions d'euros. À taux de change constants, l'augmentation des revenus est de 6,1 %, ou de 6,4 % à taux de change et périmètre constants. Toutes les zones géographiques ont participé à cette croissance. Sur l'ensemble du premier semestre, le spécialiste de la santé animale a vu ses ventes s'apprécier de 5 %, à 738,3 millions d'euros. L'intégration de Sasaeah, société acquise au Japon en avril 2024, a contribué à hauteur de 2,2 points de croissance.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera son chiffre d'affaires du premier semestre.