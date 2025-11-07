 Aller au contenu principal
Legrand-Programme de rachat d’actions portant sur un maximum de 500.000 titres
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 18:09

Legrand SA LEGD.PA :

* LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE RACHAT D’ACTIONS

* AFIN DE RACHETER UN MAXIMUM DE 500 000 TITRES, SOIT ENVIRON 0,19% DE SON CAPITAL

* LES ACHATS DÉBUTENT LE 10 NOVEMBRE POUR UNE PÉRIODE ALLANT JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE AU PLUS TARD

Texte original [https://tinyurl.com/42f6ezxs] Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

LEGRAND
129,8500 EUR Euronext Paris +0,46%
