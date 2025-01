Legrand prend une participation dans Circul'R, pionnière dans l'économie circulaire

( AFP / MICHEL GANGNE )

Le spécialiste français des équipements électriques Legrand a pris une participation majoritaire dans le capital de Circul'R, une société de conseil pionnière dans l'économie circulaire, afin de soutenir son développement et sa propre transition vers plus de circularité.

L’économie circulaire vise à produire des biens et des services de manière durable en limitant le gaspillage des ressources et la production de déchets.

"En entrant au capital de Circul'R, Legrand contribuera au développement d'une pépite française, avec pour objectif d'aider les organisations en France et en Europe à transformer leurs modèles d’affaires vers des modèles plus circulaires et plus responsables", déclare Benoît Coquart, le directeur général de Legrand dans un communiqué jeudi.

Fondée il y a huit ans par deux anciens cadres d'Airbus, Circul'R accompagne plus de 120 grandes entreprises et territoires, dont 70% des sociétés du CAC 40 et "une part significative du SBF 120 sur toutes les étapes de leur transition vers une économie circulaire".

Cette prise de participation, dont le montant n'est pas précisé, permettra à Circul'R de s'appuyer sur les moyens financiers et l’expertise industrielle de Legrand avec l'ambition de devenir le leader européen des cabinets de conseil dans l'économie circulaire.

"On commence à réfléchir de nouveaux business model circulaires", déclare Virginie Gatin directrice de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE) de Legrand à l’AFP. "Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut louer plutôt que vendre" ou, lorsque le produit est en fin d'usage pour le client, "on le récupère, on le remet à niveau quand il y a besoin et il a une deuxième vie, une troisième vie, etc."

"Comme on a des produits qui durent très longtemps, ce genre de modèle économique a vraiment du sens", notamment pour les centres de données, axe de développement important pour Legrand.

Circul'R travaille notamment sur la base de coalitions thématiques réunissant des grandes entreprises autour de problématiques communes dans l'objectif de lever les freins à l'économie circulaire dans leurs secteurs (finance, cosmétiques, énergie, luxe...).

"On est convaincus que c'est par le développement de coalitions qu'on arrivera à passer à l'échelle les modèles de circularité", explique Jules Coignard, un des co-fondateurs.

"Une coalition, c'est un nombre critique d'entreprises qu'on réunit autour d'une thématique clé", complète Raphaël Masvigner, l'autre co-fondateur. L'intérêt est "à la fois de mutualiser les investissements dans les chaînes de valeur et de partager le risque."