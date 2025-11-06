Legrand poursuit sur sa lancée grâce aux centres de données

( AFP / MICHEL GANGNE )

Legrand poursuit sur sa lancée avec un bénéfice net, publié jeudi, en hausse de 7% sur les neuf premiers mois de l'année, à 892,3 millions d'euros, toujours porté par la vague des centres de données.

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques français évoque aussi un marché du bâtiment "pas très porteur", mais qui laisse entrevoir quelques "signaux avancés un peu positifs", selon Benoît Coquart, son directeur général.

Le groupe basé à Limoges a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,9%, à 6,97 milliards d'euros, de janvier à septembre. Hors effet négatif des variations de change, l'activité s'est inscrite en hausse de 14,5%.

Le résultat opérationnel a lui augmenté de 12%, à 1,33 milliard d'euros, sur neuf mois.

"Le troisième trimestre 2025 reste d'excellente facture, poursuivant la dynamique de croissance du groupe", a commenté Benoît Coquart, confirmant les objectifs du groupe pour 2025, "relevés il y a trois mois".

La "dynamique exceptionnelle" de l'activité pour les centres de données permet à Legrand "de viser une croissance organique très solide sur l'ensemble de l'année", a-t-il ajouté.

Le groupe vise une progression de ses ventes (hors effets de change) comprise entre 10% et 12%, dont 5% à 7% en organique et environ 5% par des acquisitions.

Il table également sur une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5% à 21,0%.

Aux Etats-Unis, qui représentent 39,6% de son chiffre d'affaires, l'activité de janvier à septembre a grimpé de 19,1%, "portée par la performance remarquable des offres dédiées aux centres de données", selon le groupe.

En Europe (38,3% du chiffre d’affaires), le marché reste "contrasté", avec une progression des ventes à structure et taux de change constants de 1,5% (+2,7% sur le seul troisième trimestre).

"Sur les neuf premiers mois de l'année, les marchés du bâtiment restent très plats", a souligné Benoît Coquart. Pour autant, "des signaux avancés un peu positifs" sont perceptibles, a-t-il ajouté, en citant les permis de construire et les mises en chantier de logements neufs en France, qui sont "sur un rythme de croissance autour de 5%".

"Mais entre le moment où les permis et les mises en chantier commencent et le moment où ça vient dans notre chiffre d'affaires, il y a plusieurs trimestres", a-t-il rappelé, alors que Legrand intervient dans la dernière phase des chantiers du bâtiment avec ses équipements électriques.