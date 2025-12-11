 Aller au contenu principal
Legrand, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 décembre 2025 -
information fournie par AOF 11/12/2025 à 17:54

(AOF) - Legrand (-2,60% à 125,65 euros)

Le spécialiste des infrastructures électriques a subi une troisième séance de suite en territoire négatif. Le titre grimpe toutefois de 33% depuis le début de l'année.

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (40 %), l’Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d’affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d’une part, les produits d’’infrastructures essentielles d’autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé, les salariés et dirigeants portant 3,O7 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil de 14 administrateurs, Benoît Coquart étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d’énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l’autofinancement libre, et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l’activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d’infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l’offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10 èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul’R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Accélération des acquisitions : le français Cogelec et, pour une valeur d’entreprise de 1,25 Md$, l’américain Avron Power Solutions, numéro 1 mondial des solutions énergétiques et critiques pour data centers ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Capacité à imposer des hausses de prix de vente pour compenser l’impact des tarifs douaniers, estimés à 150-200 M€ sur le bénéfice d’exploitation ;

- Valorisation boursière historique, dopée récemment par l’intérêt de ABB pour le groupe, bloqué par le ministère des Finances ;

- Après un gain de 9 % des ventes, tirées par les centres de données et les Etats-Unis, et de 12,9 % du résultat net au 30 juin, objectifs 2025 relevés d’une croissance de 10 à 12 % des revenus, dont près de 20 % pour les centres de données, et d’une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Plan 2030 : chiffre d’affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6 % à +10 % dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d’autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d’acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d’un ratio de distribution proche de 50 %.

Valeurs associées

LEGRAND
125,6500 EUR Euronext Paris -2,60%
