Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand : lourd repli de -8% vers 77E, supports MT cassés information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - Legrand 'ajuste ses objectifs' (légère révision à la baisse) et subit un lourd repli de -8% vers 77E : le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 82,34E, pulvérisant le support court terme des 80,34E puis celui des 78,62E du 4/4/2023

Le prochain objectif à la baisse se situe vers ,82E, ex-plancher du 30/12/2022



Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -1.06%