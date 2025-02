Legrand: légère hausse du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Legrand dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 1,6% à près de 1,17 milliard d'euros au titre de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,5 point à 20,5% des ventes (20,6% avant acquisitions).



Le chiffre d'affaires du fournisseur de matériel électrique s'est accru de 2,8% à 8,65 milliards d'euros. Sur un marché du bâtiment déprimé dans de nombreuses régions, il a augmenté de 1% en organique (+1,4% dans les pays matures et -0,1% dans les nouvelles économies).



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 27 mai un dividende de 2,20 euros par action au titre de 2024, en croissance de 5% et représentant un taux de distribution proche de 50%. Son détachement aura lieu le 29 mai pour un paiement le 2 juin.



Legrand se fixe comme objectifs pour 2025 une croissance de ses ventes entre +6 et +10% (organique et par acquisition, hors effets de change) et une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) globalement stable par rapport à celle de 2024.





