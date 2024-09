Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: le titre profite d'une opinion favorable information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Legrand s'inscrit en nette hausse jeudi matin à la Bourse de Paris après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui estime qu'il est désormais temps de se montrer 'constructif' sur le dossier.



Vers 10h00, le titre du fabricant français d'infrastructures électriques pour le bâtiment gagne 2,4%, signant la plus forte hausse d'un indice CAC 40 qui avance lui de 0,7%.



Deutsche Bank a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'acheter', avec un objectif de cours porté de 100 à 115 euros.



L'intermédiaire justifie sa décision par la forte exposition du groupe vis-à-vis du marché de la construction, qui devrait selon lui bénéficier du cycle actuel de baisse des taux.



Alors que la prime sur laquelle s'échange le PER du titre vis-à-vis du reste du secteur a fondu de 20% à 10%, l'analyste s'attend à ce que le titre retrouve de sa superbe avec le raffermissement de sa croissance.



Deutsche Bank ajoute qu'il apprécie le positionnement de Legrand, qu'il considère comme un 'géant des marchés de niche', ainsi que sa capacité à tirer parti de tendances comme l'électrification, la maison connectée et l'efficacité énergétique.



Il ajoute qu'avec les inquiétudes grandissantes entourant la santé de l'économie, les qualités défensives du groupe (marges élevées et stables, flux de trésorerie disponible, maîtrise des prix) devraient de nouveaux être valorisées par le marché.





Valeurs associées LEGRAND 101,00 EUR Euronext Paris +2,33%