Legrand: lance une nouvelle offre de datacenter modulaire

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure, Cadolto Datacenter et Legrand Data Center Solutions lancent un nouveau data center modulaire. Ce nouveau data center modulaire est conçu pour être rapidement déployé, facilement évolutif et économe en énergie.



Ce produit vise à répondre à la demande croissante d'infrastructures IT performantes, en offrant une alternative clé en main, mobile et durable aux data centers traditionnels.



Dans le cadre de cette nouvelle offre, Siemens intègre sa gamme complète de technologies d'infrastructure intelligente, de la distribution d'énergie moyenne et basse tension à l'automatisation des bâtiments, en passant par la sécurité incendie et les systèmes de sécurité physique.



Legrand Data Center Solutions apporte son expertise dans l'infrastructure informatique d'espaces blancs, des racks et du câblage aux unités de distribution d'énergie (PDU) intelligentes et aux systèmes d'alimentation sans coupure (UPS).



'Cette nouvelle solution modulaire offre : un centre de données prêt à l'emploi entièrement intégré, qui peut être configuré, installé, étendu et déplacé avec une facilité sans précédent' indique le groupe.





