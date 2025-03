Legrand: lance sa 6ème feuille de route RSE information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - Legrand annonce le lancement de sa 6ème feuille de route RSE pour la période 2025-2027.



Cette feuille de route précise les priorités RSE de Legrand pour les 3 prochaines années. Elle se décline principalement sur les axes suivants : favoriser la diversité et l'inclusion, atténuer le changement climatique (une réduction de -10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et indirectes (Scopes 1&2) du Groupe par rapport à 2024) et développer une économie plus circulaire.



La 6ème feuille de route RSE de Legrand ont également pour objectifs d'atteindre 1/3 de postes clés de management (Grade Hay 20+) occupés par des femmes (contre 27,8% en 2024), de réduire de -42 % ses émissions de GES des Scopes 1&2 et de -25 % celles du Scope 33.



Le groupe souhaite également éliminer 100 % des plastiques dans les emballages primaires et secondaires des produits Legrand, de permettre à ses clients d'éviter l'émission de 70 millions de tonnes de CO2 grâce à ses produits et services à haute efficacité énergétique (Scope 4) entre 2020 et 2030 et de réaliser 80 % de son chiffre d'affaires avec des solutions éco-responsables.





