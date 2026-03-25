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Legrand : grand écart de 10% en 3 séances, test des 140,15E
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 11:18

Dès que l'horizon boursier s'éclaircit, les investisseurs reviennent en force sur Legrand qui réalise un grand écart positif de 10% en 3 séances, entre 128 et 140,5E.
Le titre ouvre un "gap" haussier au-dessus de 136,1E et renoue avec la double résistance des 140,15E du 10 et 17 mars... et au-delà, la route des 147E serait ouverte

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LEGRAND
140,6000 EUR Euronext Paris +3,76%
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