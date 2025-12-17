 Aller au contenu principal
Legrand franchit les 90% des votes de Cogelec lors de son OPAS
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 07:07

Legrand indique avoir franchi en hausse, indirectement, le 12 décembre, le seuil de 90% des droits de vote de Cogelec, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS).

Il précise détenir, indirectement et en incluant l'auto-détention, 7 602 604 actions Cogelec, soit 85,44% du capital et 90,90% de droits de vote théoriques de la société d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs.

Pour rappel, Legrand a lancé une OPAS sur les actions Cogelec, ouverte du 8 au 19 décembre, avec l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.

