Legrand en tête du CAC 40 : le relèvement des perspectives de croissance salué

(AOF) - Plus forte hausse du CAC 40, Legrand (+6,95% à 119,30 euros) entraîne Schneider (+5,91% à 235,70 euros) dans son sillage après le relèvement de son objectif de croissance pour 2025. Le groupe vise désormais une progression des ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) comprise entre 10% et 12% contre de 6% à 10% précédemment, dont une croissance organique comprise entre 5% et 7% et une croissance par acquisition d’environ 5%.

Cette nouvelle prévision du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment tient compte des ventes des six premiers mois de l'année. Elle prend également en compte les perspectives macroéconomiques mondiales actuelles ainsi qu'une normalisation progressive des politiques douanières.

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 13,4% à 4,774 milliards d'euros. Il a progressé de 15% hors effets de change. Les ventes sont en hausse organique de 9% sur la période, avec 10,1% sur le seul second trimestre, portées notamment par la poursuite d'une forte croissance dans le domaine des centres de données.

Les résultats semestriels détaillés seront connus le 31 juillet.