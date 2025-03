Legrand: émission obligataire pour 500 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Legrand annonce avoir réalisé une émission obligataire à taux fixe pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance à 10 ans et un coupon annuel de 3,625%, une émission souscrite en clôture près de trois fois.



Le fournisseur d'infrastructures électriques pour le bâtiment précise que l'opération porte la maturité moyenne de sa dette obligataire à 5,7 ans, avec la prochaine échéance de remboursement, d'un montant de 400 millions d'euros, fixée au 6 mars 2026.





Valeurs associées LEGRAND 104,1000 EUR Euronext Paris -1,05%