Legrand: deux acquisitions aux Pays-Bas et en Inde

(CercleFinance.com) - Legrand annonce deux acquisitions dans les domaines porteurs de l'assistance à l'autonomie et la santé ainsi que dans les datacenters, 'venant renforcer les positions de leadership du groupe dans ses segments à plus forte croissance'.



Il met ainsi la main sur Enovation, société néerlandaise de logiciels de santé qui emploie plus de 350 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée sensiblement supérieure à celle de Legrand.



Le groupe français acquiert aussi Netrack, un spécialiste indien de la fabrication de racks pour serveurs et réseaux. Basé à Bengalore, il emploie plus de 250 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 10 millions d'euros.





