Legrand chute en Bourse après des résultats à neuf mois sous les attentes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 10:30

Une ligne de production sur un site Legrand. (Crédit: / Legrand)

Legrand LEGD.PA chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'une marge opérationnelle pour les neuf premiers mois de l'année inférieurs aux attentes des analystes, même si le groupe a confirmé ses objectifs annuels.

A Paris, vers 08h55 GMT l'action du spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment abandonnait 10,6% à 131,6 euros, entraînant dans son sillage ses concurrents Schneider Electric SCHN.PA et Siemens Energy, qui cèdent environ 2,2% chacun.

Le chiffre d'affaires de Legrand sur juillet-septembre est ressorti légèrement au-dessous des attentes, à 6,97 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 7,03 milliards d'euros dans un consensus fourni par l'entreprise.

La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions atteint 20,6% des ventes des neuf premiers mois, les analystes de RBC soulignant qu'elle se situe 80 points de base sous leur consensus.

"Les marges du troisième trimestre ont été faibles, en particulier en Europe, tandis que les coûts financiers plus élevés que prévu de Legrand reflètent une activité de croissance organique soutenue et ne devraient pas baisser compte tenu de la récente acquisition d'Avtron", précise le courtier dans une note.

Selon JPMorgan, la baisse du cours de Bourse ce jeudi s'explique ausi par le récent rallye de l'action Legrand, dont la valeur a pris 57,15% depuis le début de l'année.

Aux États-Unis, qui représentent 39,6% des ventes du groupe, le chiffre d'affaires est en hausse de 14,4% au troisième trimestre, Legrand citant dans un communiqué la performance des offres dédiées aux centres de données.

Legrand a également confirmé ses perspectives annuelles, après avoir relevé en juillet son objectif de chiffre d'affaires.

Le groupe prévoit pour l'exercice fiscal en cours une croissance du chiffre d'affaires (hors change) comprise entre 10% et 12%, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5% à 21,0% des ventes.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, avec Mathias de Rozario, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

LEGRAND
131,5000 EUR Euronext Paris -10,67%
