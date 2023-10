Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand: cession de l'activité en Russie information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - Legrand annonce la cession en date du 4 octobre de son activité russe à un acteur industriel local. Le spécialiste français des infrastructures électriques et numériques du bâtiment n'aura donc plus d'activité sur ce marché.



Pour rappel, le groupe avait fait part de sa décision de se désengager de Russie le 25 janvier dernier, avec l'examen de différentes options. Les activités de Legrand dans ce pays ont représenté en 2022 environ 1,5% des ventes annuelles du groupe.



A fin 2022, l'exposition bilantielle de Legrand relative à ses activités en Russie, y compris réserves de conversion, s'élevait à environ 200 millions d'euros, dont près de 150 millions ont enregistrés dans les comptes 2022 en tant que dépréciation d'actifs.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris +0.53%