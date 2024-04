Legrand bien orienté : Goldman Sachs et 2 rachats en soutien

(AOF) - A un peu plus d’une semaine de la publication de ses résultats trimestriels, Legrand fait parler de lui en annonçant deux acquisitions dans les domaines porteurs de l’assistance à l’autonomie et la santé ainsi que dans les datacenters. A la Bourse de Paris, l’action du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment gagne 1,66% à 96,56 euros, bénéficiant du soutien de Goldman Sachs. La banque d’affaires est passée à l’Achat.

Les deux opérations de croissance externes sont de taille modeste. Le groupe français a racheté Enovation, spécialiste néerlandais des logiciels de santé dans le marché de la santé connectée et de l'assistance à l'autonomie. Basé à Rotterdam, la société emploie plus de 350 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 millions d'euros.

Legrand a aussi fait l'acquisition de Netrack, spécialiste indien dans la fabrication de racks pour serveurs et réseaux. Basé à Bengalore, il emploie plus de 250 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 10 millions d'euros. "Cette acquisition vient renforcer les positions du groupe dans les datacenters, un segment en fort développement qui représentait en 2023 15% du chiffre d'affaires du groupe", souligne Legrand.

La forte exposition de Legrand aux centres de données, mais aussi à l'efficacité énergétique est appréciée par Goldman Sachs, qui a revu à la hausse son conseil à Achat et affiche un objectif de cours de 112 euros. Le bureau d'études juge également que "l'histoire" de marge du groupe est sous-estimée. Goldman Sachs ajoute que Legrand se distingue avec un retour à l'actionnaire supérieur à la moyenne.

Le broker considère la journée investisseurs de Legrand le 24 septembre comme le prochain catalyseur majeur. A cette occasion, il s'attend à ce que la société détaille son exposition aux centres de données et annonce potentiellement un nouveau programme de rachat d'actions. En attendant, la société française publiera ses comptes du premier trimestre, le 3 mai.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.