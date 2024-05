Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legrand: baisse de 16% du RNPG au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Legrand publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 16,5% au titre des trois premiers mois de 2024, à 275,9 millions d'euros, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions en baisse de 1,6 point à 20,6% des ventes.



Le chiffre d'affaires du fournisseur d'infrastructures électriques a reculé de 5,6% à 2,03 milliards d'euros. Dans un marché du bâtiment en retrait, ses ventes ont diminué de 5,4% en organique, dont -5% dans les pays matures et -6,5% dans les nouvelles économies.



Tenant compte des perspectives macroéconomiques actuelles, Legrand confirme viser pour 2024 une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions entre 20 et 20,8%, et un chiffre d'affaires organique et par acquisitions en légère croissance 'low single digit'.





Valeurs associées LEGRAND Euronext Paris -3.85%