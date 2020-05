Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Legrand anticipe un retrait marqué de l'activité au T2 Reuters • 07/05/2020 à 07:41









7 mai (Reuters) - Legrand SA LEGD.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 €1,52 MD VERSUS €1,55 MD IL Y A UN AN * LE GROUPE ANTICIPE UN RETRAIT MARQUÉ DE L'ACTIVITÉ AU T2 SUITE AU RECUL ORGANIQUE DES VENTES DU MOIS D'AVRIL 2020, AVEC UNE BAISSE SUR LE MOIS SEUL DE -41% - DG * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE CONSOLIDÉ AU T1 €167,1 MLNS VERSUS €190,4 MLNS IL Y A UN AN * FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE CONSOLIDÉS AU T1 €133,8 MLNS VERSUS €60,4 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ CONSOLIDÉ AU T1 €282,6 MLNS VERSUS €305,2 MLNS IL Y A UN AN * DETTE FINANCIÈRE NETTE À FIN MARS 2020 €2,87 MDS VERSUS €2,55 MDS IL Y A UN AN * PERSPECTIVES TOUJOURS INCERTAINES POUR 2020 * AU 31 MARS 2020 UNE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE €1,8 MD * PAR RAPPORT AU T2 2020, SOUS RÉSERVE D'UNE ÉVOLUTION FAVORABLE DE LA SITUATION SANITAIRE MONDIALE, LE S2 DE L'ANNÉE DEVRAIT MONTRER UNE AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA (Rédaction de Paris)

