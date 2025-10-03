Legrand annonce l'acquisition d'Avtron aux USA, le titre grimpe

Legrand grimpe en Bourse vendredi après avoir annoncé jeudi soir l’acquisition du groupe américain spécialisé dans les bancs de charge Avtron Power Solutions, pour une valeur d'entreprise de 1,125 milliard de dollars (959,57 millions d'euros).

À la Bourse de Paris, vers 7h25 GMT, l'action progressait d'environ 1,2% à 143 euros, après avoir gagné plus de 2% dans les premiers échanges.

"Malgré le prix élevé, nous pensons que cette transaction sera accueillie favorablement et considérée comme la poursuite de la reprise de croissance de la société", a déclaré Nick Housden, analyste chez RBC, dans une note.

Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, qui dit réaliser plus de 70% de son chiffre d’affaires aux États-Unis, a précisé dans un communiqué jeudi que cette acquisition lui permettrait de renforcer son développement outre-Atlantique dans les solutions liées à la transition énergétique.

Avtron, groupe basé à Cleveland dans l'Ohio, est spécialisé dans les "load banks" et solutions de qualité de l’énergie, des services portés par l'essor des notamment les "datacenters".

Selon le communiqué de Legrand, Avtron, qui dispose de cinq sites industriels répartis entre l’Amérique du Nord et l’Europe, devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 millions de dollars en 2025

RBC estime qu'Avtron ferait entrainer une hausse d'environ 3% du chiffre d'affaires de Legrand.

"Comme l'indique la forte performance du cours de l'action Legrand cette année, nous pensons que les investisseurs ont été séduits par la croissance de l'entreprise, en particulier dans le domaine des centres de données. Cette opération renforce l'exposition de l'entreprise dans ce secteur", a ajouté l'analyste.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)