* LEGRAND ACQUIERT AVTRON POWER SOLUTIONS
* AVTRON FONCTIONNERA COMME UNE UNITÉ COMMERCIALE AUTONOME AU SEIN DE LA DIVISION DES SYSTÈMES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE LEGRAND
* DAVID COX, QUI DIRIGE AVTRON EN TANT QUE DG, CONTINUERA DE SUPERVISER L’ENTREPRISE
