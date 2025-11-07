 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 935,56
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Legrand acquiert Avtron Power Solutions
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:05

Legrand SA LEGD.PA :

* LEGRAND ACQUIERT AVTRON POWER SOLUTIONS

* AVTRON FONCTIONNERA COMME UNE UNITÉ COMMERCIALE AUTONOME AU SEIN DE LA DIVISION DES SYSTÈMES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE LEGRAND

* DAVID COX, QUI DIRIGE AVTRON EN TANT QUE DG, CONTINUERA DE SUPERVISER L’ENTREPRISE

Texte original nGNX48kybR Pour plus de détails, cliquez sur LEGD.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

LEGRAND
129,6500 EUR Euronext Paris +0,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un équipement du groupe Peloton. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les actions de Peloton bondissent, la stratégie de redressement gagne du terrain
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:40 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1) Les actions de Peloton Interactive ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    France: le nombre de défaillances d'entreprises remonte légèrement fin septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 15:37 

    Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur douze mois en France a légèrement augmenté à 68.227 à fin septembre par rapport à fin août (67.712 selon des données révisées), a indiqué vendredi la Banque de France. Cette remontée des défaillances, qui comprennent ... Lire la suite

  • Catherine Vautrin, ministre des Armées, à Sibiu (Roumanie), le 30 octobre 2025. ( AFP / OVIDIU MATIU )
    Scaf : la France appelle à accélérer le programme malgré les tensions
    information fournie par Boursorama avec Media Services 07.11.2025 15:33 

    En déplacement à Madrid ce vendredi, la ministre des Armées a souligné l'"urgence" de faire aboutir le programme d'avion de combat européen (Scaf), freiné par des désaccords entre indutriels. "Il est logique que les trois pays puissent travailler ensemble et que ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 07.11.2025 15:17 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,26% pour le Dow Jones .DJI de 0,44% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,62% pour le Nasdaq. * TESLA TSLA.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank