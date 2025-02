Legrand a réalisé un exercice solide sur fond de morosité du marché

(AOF) - Legrand (+ 8,20% à 105,60 euros) culmine en tête de l'indice CAC 40 à la faveur de résultats solides au titre de son exercice 2024. Malgré un marché du bâtiment morose, le spécialiste des infrastructures électriques a généré un bénéfice net de 1,17 milliard d'euros, en hausse de 1,6%. Le résultat opérationnel ajusté s’établit à 1,78 milliard d'euros, alors que les analystes tablaient sur 1,73 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 8,65 milliards d'euros, en croissance de 2,8% en rythme annuel, à comparer avec un consensus ciblant 8,54 milliards d'euros.

L'activité centre de données (datacenters) a progressé, représentant désormais 20% du chiffre d'affaires (proforma).

Côté perspectives, Legrand a indiqué viser une croissance de ses ventes (organique et par acquisition, hors effets de change) comprise entre 6% et 10% en 2025 et cible une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) globalement stable par rapport à celle de l'année 2024 (20,4%).

Le groupe prévoit de proposer à sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 2,20 euros par action au titre de l'exercice 2024, en croissance de 5% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (41 %), l’Amérique du nord et centrale (39 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (13 %) ;

- Revenus équilibrés entre les produits d’infrastructures pour 54 % et les solutions d’accompagnement de la transition numérique et énergétique ;

- Modèle d’affaires avec 2 moteurs, la croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe (5,3 Mds€ investis par an entre 2010 et 2021) ;

- Flottant élevé (96,1 % du capital dont 10 % pour le fonds d’investissement américain MFS), Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Coquart étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette nette ramené à 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,6 à fin juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d’énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- volontarisme de la croissance externe (5 acquisitions au 1 er semestre, dont 3 dans les centres de données, financé par la moitié de l’autofinancement libre,

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d’infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l’offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale portée par la 5 ème feuille de route RSE 2022-24 :

- 3 engagements prioritaires : 8/10 èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage en 2030 (75 % en 2021), recul de 30 % des émissions carbone en 2030 puis neutralité totale en 2050 et économie circulaire dans le cycle de production,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour les bâtiments (1/5 ème des ventes du groupe),

- emprunt crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Accueil mitigé des investisseurs au plan 2030 présenté le 24 septembre ;

- Après un recul de 2 % des ventes et une réduction de moitié du bénéfice net au 1 er semestre, objectif 2024 d’une croissance de 9 à 12 % des revenus, marge opérationnelle autour de 20 % ;

- Plan 2030 : chiffre d’affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6% à +10% dont3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20% du chiffre d’affaires,

génération d’autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030, ratio d’investissements sur revenus de 3% à 3,5% ;

- Dividende 2023 de 2,09 € et engagement d’un ratio de distribution de 50 %.