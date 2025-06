Legrand: a équipé des sites en centrales solaires information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Legrand a équipé sept de ses sites en France de centrales solaires en autoconsommation, pour une capacité totale installée de 3,6 MWc.



Cette installation a été réalisée en partenariat avec GreenYellow, leader international de la transition énergétique décentralisée.



Ces projets ont été entièrement conçus, développés, financés, construits et sont aujourd'hui exploités par GreenYellow, en qualité d'opérateur énergétique tiers-investisseur.



Avec une production annuelle de 3,8 GWh, ces centrales photovoltaïques couvrent environ 7 % de la consommation électrique annuelle des sites concernés.



Cela équivaut à la consommation résidentielle de plus de 1 730 habitants et permet d'éviter l'émission de plus de 150 tonnes de CO₂ chaque année.



'Ce partenariat solaire avec GreenYellow est un levier concret de notre feuille de route RSE. Il illustre notre volonté de réduire significativement nos émissions de CO2, tout en renforçant notre autonomie énergétique' déclare David Descamps, Directeur de Legrand France.





