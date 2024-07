Législatives : "Les craintes de déroute budgétaire devraient se dissiper" (Hilbert IS)

(AOF) - "Après un pic émotionnel et une vague d’incertitudes de 3 semaines, le scenario central du second tour des élections législatives s’est finalement réalisé. Aucune majorité ne s’est dégagée de ce scrutin "express", consacrant la réalité d’une France divisée en trois", résume Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire d'Hilbert Investment Solutions (IS).

Il poursuit : "Bien que le premier groupe représenté, le Nouveau Front Populaire, prône un programme craint par les marchés financiers, la composition finale de l'hémicycle exclut a priori tout risque de loi majeure et partisane, ce qui semble réduire la probabilité de nouvelles dépenses importantes pour les trois années à venir".

Dorian Raimond considère que, même si les taux d'emprunt français vont probablement garder une prime de risque supérieure à ce qu'elle était avant le 9 juin, les craintes de déroute budgétaire devraient se dissiper.

"La coloration de l'Assemblée nationale laisse présager d'une responsabilité parlementaire qui sera engagée pour des budgets mesurés", estime-t-il.

Avant de conclure : "Au terme de ces élections rocambolesques, les scores additionnés de la majorité présidentielle, du Parti socialiste et des Républicains témoignent par ailleurs d'une confirmation de la trajectoire européenne du pays. Pas de changement de paradigme de ce côté-là, ce qui constitue une demi-surprise voire plus au regard du score du Rassemblement National lors du tout récent scrutin européen".