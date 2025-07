Légère progression en vue en Europe, Donald Trump fait feu de tout bois sur le commerce

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse alors que Donald Trump multiplie les annonces à propos des négociations sur les droits de douane. Le président américain a menacé hier soir d'envoyer une lettre d’avertissement à l'Union européenne, comme il l'a déjà fait pour 14 pays. Donald Trump a également annoncé 50% de droits de douanes sur le cuivre. Il a par ailleurs indiqué qu'il pourrait offrir aux groupes pharmaceutiques au moins un an avant l'application d'un droit de douane de 200%. Des tarifs sectoriels pour les semi-conducteurs et l'électronique sont également à l'étude.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

FDJ United

Crédit Agricole Assurances a annoncé le succès de la cession, via ses filiales à 100% Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, d’un peu plus de 6,11 millions d’actions de FDJ United, représentant environ 3,3% du capital du spécialiste des jeux d’argent et de hasard. Ces actions ont été placées à un prix de 30 euros par action auprès d’investisseurs qualifiés par le biais d’un processus de construction accélérée d’un livre d’ordres. A l’issue du placement, Crédit Agricole Assurances ne sera plus actionnaire de la société.

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juin 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 63 avions commerciaux à 35 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 306 appareils à 65 clients. Il a par ailleurs enregistré 402 commandes nettes sur cette période. Comme confirmé au début du mois de juin, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce avoir signé un accord définitif avec le groupe allemand Köster pour la vente de Brüggemann, spécialisé dans la fabrication et l'installation de solutions préfabriquées. Cette société emploie 190 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros en 2024. La finalisation de la transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait intervenir d’ici fin 2025.

Fermentalg

Fermentalg a déclaré un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros au premier semestre, en croissance de 20%. Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques réaffirme dans ce contexte son objectif d’un chiffre d'affaires annuel d'au moins 25 millions d'euros en 2026, soit une multiplication par plus de six par rapport à 2023, année de démarrage du plan stratégique. "L’année 2025 doit s’inscrire dans cette trajectoire en ligne avec le consensus des analystes financiers", précise le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Les statistiques sont concentrées aux Etats-Unis, avec les s tocks des grossistes en mai à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Ce matin, l'euro perd 0,07% à 1,1715 dollar.

Hier à Paris

Les grandes places financières européennes ont terminé la séance dans le vert après un début de journée prudent. Donald Trump a envoyé 14 lettres à 14 pays leur signifiant une hausse, comprise entre 25 et 40 %, de leurs droits de douane. Toutefois ces derniers entreront en application non plus le 9 juillet, mais finalement le 1er août, pour laisser plus de temps aux négociations. Les marchés européens ont apprécié ces annonces, de même que le recul de l'euro. Le CAC 40 a fini en hausse de 0,56 %, à 7 766,71 points, et l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,44 %, à 5 365,26 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre. Les taux longs ont poursuivi leur hausse, avec un rendement du 10 ans en progression de 2,3 points de base à 4,408%. Si Donald Trump a repoussé lundi soir la date butoir pour les négociations commerciales du 9 juillet au 1er août, il a annoncé mardi 50% de droits de douanes sur le cuivre. Le président a également menacé d'envoyer une lettre d’avertissement à l'Union européenne, comme il l'a déjà fait pour 14 pays. Le Dow Jones a perdu 0,37% à 44240,76 points tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,03% à 20418,46 points.