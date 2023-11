Légère progression des actions : l'inflation allemande ralentit

Du côté des valeurs, TotalEnergies a terminé parmi les plus forts replis du CAC 40 à la suite de la dégradation de recommandation de Jefferies. Le secteur automobile a, lui, été recherché à la faveur de la publication d'une note favorable de JPMorgan. Enfin, les investisseurs ont salué les résultats annuels de Trigano.

Comme dans de nombreux pays, la hausse des prix à la consommation a ralenti plus qu'anticipé en Allemagne sous l'effet du repli du coût de l'énergie. L'inflation s'est élevée à 3,2% en novembre, ressortissant sous le consensus de 3,5%. Elle avait atteint 3,8% en octobre. L'inflation allemande IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a ralenti à 2,3% en novembre, ressortissant sous le consensus de 2,7%. Elle s'était élevée à 3% en octobre.

Deux des statistiques économiques les plus attendues de la semaine ont été dévoilées aujourd'hui.

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en légère hausse grâce à un ralentissement plus important que prévu de l'inflation allemande. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,24% à 7267,64 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,54% à 4371,49 points. En hausse à l'ouverture, les indices américains évoluaient proches de l'équilibre, avec un Dow Jones grappillant 0,05% vers 17h30.

