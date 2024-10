Légère progression de l'euro contre la livre sterling

(AOF) - La devise européenne gagne 0,14% à 83,38 pence. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti en ligne avec les attentes en septembre. Il s’est élevé à 51,5, conformément à sa première estimation et en repli par rapport à août : 52,5. Ce PMI a dépassé le seuil des 50, qui sépare contraction et expansion, pour le cinquième mois d'affilée.

" Les entreprises sont devenues plus nerveuses quant aux perspectives, suggérant que la période actuelle de croissance impressionnante s'estompe, l'optimisme des entreprises pour l'année à venir s'effondrant pour atteindre son niveau le plus bas depuis neuf mois ", a commenté Rob Dobson, directeur chez S&P Global Market Intelligence. "L'ampleur de la chute de la confiance est frappante et n'est surpassée que par celle observée en mars 2020, avant les fermetures de Covid ".