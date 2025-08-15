Légère hausse en vue des indices américains, ralentissement des ventes au détail en juillet

(AOF) - Les marchés actions américains devraient légèrement progresser à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs auront les yeux rivés sur le sommet en Alaska réunissant Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux chefs d'Etat discuteront du sort de la guerre en Ukraine et d'un éventuel cessez-le-feu. Côté statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont ralenti en juillet. Ils ont progressé de 0,5% contre une hausse de 0,9% en juin. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,05% et 0,12%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini à l'équilibre, avant le sommet en Alaska vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La question d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine est sur toutes les lèvres. Les marchés ont été stables après l'accélération des prix à la production aux États-Unis en juillet. En rythme annuel, ils ont été supérieurs aux attentes : +3,3%, contre un consensus de 2,5%. Côté valeurs, Tapestry a fortement reculé après avoir anticipé un bénéfice annuel inférieur aux estimations. Le Dow Jones cède 0,02% à 44911 points et le Nasdaq perd 0,01% à 21710 points.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en juillet aux Etats-Unis contre un consensus de 0,6% après une hausse de 0,9% en juin.

L'indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région des États-Unis, a progressé passant de 5,50 à 11,90 points entre juillet et août, alors que les économistes tablaient sur un repli à 1,20 point.

Les données sur la production industrielle américaine en juillet seront publiées à 15h15.

Aux États-Unis, l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour août sera publié à 16h.

Les valeurs à suivre

Applied Materials

Applied Materials a généré un chiffre d'affaires record de 7,30 milliards de dollars, en hausse de 8% au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. La marge opérationnelle est en hausse de 1,9 point à 30,6% et la marge brute gagne 1,5 point à 48,8%. Le bénéfice net a progressé de 4% à 1,77 milliard de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,22 dollar, soit une augmentation sur un an de 8%.

Intel

D'après des informations de Bloomberg, le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital de l'entreprise en difficulté Intel. Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a précisé Bloomberg. " Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration ", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.

Lyft

Lyft a annoncé hier que ses co-fondateurs, Logan Green, président du conseil d'administration, et John Zimmer, vice-président du conseil d'administration, ont l'intention de quitter le conseil d'administration de Lyft. Ces départs marquent ainsi la fin réussie d'un plan de transition de deux ans. Green et Zimmer convertiront toutes les actions ordinaires de classe B de Lyft en actions ordinaires de classe A de Lyft ce 15 août.

Oracle/Alphabet

Oracle et Google Cloud ont étendu leur partenariat pour offrir aux clients l'accès aux modèles d'IA les plus avancés de Google, en commençant par Gemini 2.5, via le service d'IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients d'Oracle peuvent désormais utiliser les derniers modèles Gemini pour créer des agents d'IA pour un large éventail de cas d'utilisation : compréhension multimodale, codage avancé, tâches de développement logiciel, productivité et automatisation du flux de travail, recherche et récupération des connaissances.