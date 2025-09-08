Légère hausse du CAC 40 avant la chute attendue de François Bayrou

(AOF) - Les marchés européens progressent, même la Bourse de Paris. La politique est au centre des attentions ce lundi. Le locataire de Matignon François Bayrou ne devrait pas obtenir, sauf coup de théâtre, le vote de confiance des députés cet après-midi. Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans français gagne 1,6 point, à 3,45%, et le spread franco-allemand s'élève à 77,7 points de base. À Paris, Edenred et Pluxee souffrent de l'ouverture d'une enquête en Turquie. Vers 12h10, le CAC 40 gagne 0,42% à 7707,20 points et l'EuroStoxx50, 0,55% à 5347,54 points.

Il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur de presse, mais l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs, ASML , pourrait devenir le premier actionnaire du champion français de l'intelligence artificielle, Mistral AI . À la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML gagne 0,86%, à 665,90 euros. L'agence de presse Reuters affirme que le groupe technologique néerlandais se serait engagé à investir 1,3 milliard d'euros dans la levée de fonds de 1,7 milliard d'euros de Mistral AI, dont il deviendrait ainsi le plus important actionnaire.

Edenred (-4,87%, à 22,65 euros) ferme la marche du CAC 40. Idem pour Pluxee (-5,89%, à 15,67 euros) au sein de l'indice SBF 120. Les émetteurs de titres-restaurant dévissent en raison du vote de confiance programmé ce lundi à l'Assemblée nationale et de l'enquête dont les deux sociétés font l'objet de la part de l'Autorité de la concurrence turque. Celle-ci a décidé d'ouvrir une enquête sur Edenred, Multinet, Pluxee et Setcard, les principaux acteurs du secteur des cartes-repas en Turquie. Elle examinera si les quatre entreprises ont enfreint la loi par des pratiques telles que la manipulation des offres, le partage de clientèle et l'échange d'informations sensibles sur le plan concurrentiel.

Airbus SE (+1,41% à 186,44 euros) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions dans le but de soutenir les futures activités du plan d'actionnariat salarié et les plans de rémunération en actions. Le programme sera exécuté jusqu'au 16 janvier 2026 pour un nombre maximal de 4,14 millions d'actions. La mise en œuvre de la première tranche du programme, qui portera sur un nombre maximal de 2,07 millions d'actions, débutera le 8 septembre 2025 et prendra fin au plus tard le 31 octobre 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet en Allemagne après avoir reculé de 0,1% en juin. Elle était attendue en hausse de 1,1%.

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 14,7 milliards d'euros en juillet alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 15,4 milliards d'euros en décembre.

L'indice Sentix de la confiance des investisseurs européens est tombé à -9,2 en septembre après - 3,7 en août. Il était attendu en amélioration à - 2,2. " L'évaluation de la situation actuelle a atteint son niveau le plus bas depuis mars 2025 et les inquiétudes économiques refont surface avec force. " a commenté le cabinet d'études.

Vers 12h00, l'euro progresse de 0,71% à 1,1726 dollar.