Légère hausse des revenus annuels pour le groupe DLSI
Groupe DLSI, un opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim a dévoilé un chiffre d'affaires annuel en 2025 de 214,3 millions d'euros, contre 211,9 MEUR un an plus tôt. Ce niveau fait ressortir une progression de 1,2%, à taux de change courant, et de 0,3% à change constant.

La baisse de chiffre d'affaires en France est à mettre en perspective avec le baromètre du Prism'emploi, qui fait état d'un recul de 4,8% au 30 novembre 2025 par rapport à la moyenne des onze premiers mois de l'année 2024, tant sur les emplois que sur les CDI Intérimaires.

Au niveau des perspectives, la société a annoncé poursuivre la mise en oeuvre d'actions de performance ciblée, en ajustant ses charges opérationnelles ainsi que ses investissements. Groupe DLSI reste confiant dans la solidité de son modèle économique et dans sa capacité à s'adapter dans un contexte international incertain.

Les résultats annuels seront dévoilés le 27 mars prochain après la clôture des bourses européennes.

