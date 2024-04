Légère hausse de la livre sterling après l'inflation

(AOF) - La livre sterling progresse contre les principales devises dans le sillage d’une baisse moins importante que prévu de l’inflation en mars. La devise britannique gagne 0,15% à 1,1722 euro après avoir atteint 1,1736 plus tôt dans le matinée. En rythme annuel, au Royaume-Uni, l’inflation a ralenti à 3,2% en mars après 3,4% en février. Elle était cependant attendue plus faible, à 3,1%. Hors alimentation et énergie, elle est ressortie à 4,2% en mars après 4,5% en février. Le consensus s'élevait toutefois à 4,1%.

"La Banque d'Angleterre sera également préoccupée par le fait que l'inflation dans le secteur des services reste plus élevée, à 6%" a réagi MUFG. "Associées aux données salariales plus élevées que prévu publiées hier dans le dernier rapport sur le marché du travail britannique, ces deux données devraient inciter la BoE à se montrer plus prudente avant de commencer à réduire ses taux tant qu'elle n'aura pas la certitude que les risques persistants d'inflation continuent de s'atténuer".