Légère hausse de l'or noir cette semaine : quels scénarios en cas d'arrêt du conflit en Ukraine ?

(AOF) - Le cours du baril de Brut s'apprête à terminer la semaine sur un gain de 1,5% à 75,89 dollars. Cette semaine ayant été marquée par la première rencontre entre Américains et Russes pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine, les spécialistes échafaudent des scénarios sur l’impact de la fin du conflit sur les marchés pétroliers.

Goldman Sachs pense qu'un éventuel arrêt des hostilités entre l'Ukraine et la Russie et l'allègement des sanctions contre la Russie qui en résulterait ne devraient pas augmenter de manière significative les flux de pétrole en provenance de Russie. Pour la banque américaine, la production de brut de Moscou est limitée par son objectif de production Opep+ de 9 millions de barils par jour, plutôt que par les sanctions actuelles, qui affectent la destination mais pas le volume des exportations de pétrole.

En cas de réussite des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine et d'allègement des sanctions sur l'énergie russe, Bank of America s'attend pour sa part à ce que les volumes de pétrole, de gaz et de charbon augmentent sur les marchés mondiaux. Selon la banque américaine, le prix du pétrole Brent pourrait chuter de 5 à 10 dollars le baril si l'or russe n'a plus besoin de parcourir de longues distances jusqu'en Inde ou en Chine et si une offre plus importante était disponible.