Légère hausse de l'ANR par action d'IDI sur 9 mois
17/11/2025 à 13:45

Le groupe de capital-investissement IDI affiche un actif net réévalué (ANR) par action de 91,75 euros au 30 septembre 2025, en augmentation de 2,14% depuis le 1er janvier, rappelant que seuls les actifs liquides et les titres cotés sont réévalués au 3e trimestre.

Au cours des 9 premiers mois, la société a réalisé 6 opérations, dont deux au troisième trimestre : une prise de participation majoritaire dans Forsk ainsi que l'accompagnement d'Ekosport dans le développement de son réseau retail.

L'IDI dispose de fonds propres consolidés de près de 700 MEUR et sa capacité d'investissement s'élève à 178 MEUR au 30 septembre. Par ailleurs, il bénéficie de 51 MEUR (dont 16 MEUR tirés) de lignes de crédit auprès de plusieurs établissements financiers.

Valeurs associées

IDI
70,0000 EUR Euronext Paris +1,16%
